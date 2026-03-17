Nella notte tra sabato e domenica, davanti a una discoteca di Terra del Sole, un infermiere di 54 anni ha salvato la vita a un ragazzino ferito. Roberto Brunelli ha raccontato di aver temuto il peggio, ma ora il giovane è fuori pericolo. La sua reazione ha evitato conseguenze peggiori, anche se lui stesso ha dichiarato di non considerarsi un eroe.

Forlì, 17 marzo 2026 – “Non sono un eroe”. Ha la voce ancora scossa dall’emozione Roberto Brunelli, l’infermiere di 54 anni che nella notte tra sabato e domenica davanti alla discoteca di Terra del Sole ha salvato la vita a un ragazzino ferito. A 48 ore di distanza, ancora fatica a soffocare l’adrenalina: “Ero in auto, verso le 2.50, e aspettavo che mia figlia uscisse dal locale”. Un urlo violento poi la corsa in strada. All’improvviso, un urlo violento: «Mi sono precipitato in strada e ho trovato un ragazzino straniero, dell’età apparente di 18 o 19 anni, in una pozza di sangue, accerchiato da tanti giovani paralizzati dalla paura. Compresa la gravità della situazione, sono intervenuto cercando di tamponare l’emorragia al polso destro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’infermiere e il ragazzino: “Ho temuto il peggio, ma adesso lui è salvo”

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