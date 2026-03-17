Rai1 prolunga il suo daytime estivo fino alla fine di giugno, rispetto alla chiusura prevista a fine maggio. La programmazione pomeridiana vede il cambio tra Balivo e Isoardi, con quest’ultima che prende il testimone nel pomeriggio. La rete televisiva mantiene alta l’offerta di contenuti durante la stagione calda, apportando modifiche alla scaletta abituale.

Rai1 tutta accesa nell’estate 2026. Si parte con l’allungamento dell’attuale daytime fino alla fine di giugno, rispetto all’iniziale chiusura di fine maggio. Poi via al daytime estivo. La Volta Buona, Uno Mattina, Storie Italiane e Vita in Diretta, tutti confermati nella prossima stagione, si dovrebbero allungare fino a venerdì 26 giugno. È sempre Mezzogiorno proseguirà fino a fine maggio, salvo cambiamenti in corso d’opera. Da lunedì 29 giugno partirebbe così l’estate firmata Rai1. A Uno Mattina Estate ritroveremo Alessandro Greco e Carolina Rey, reduce dall’esperienza di Sanremo Star e secondo L’Espresso punta ad un “impegno stabile nel palinsesto invernale”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - L’ESTATE DI RAI1: CHI VA E CHI VIENE. LA STAFFETTA BALIVO-ISOARDI AL POMERIGGIO

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