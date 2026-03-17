Il pubblico ministero Fava ha lanciato un allarme sulla Procura di Roma, ma il Consiglio superiore della magistratura non ha mai preso in considerazione questa segnalazione prima che si prescrivesse. La questione riguarda cosa accade quando un magistrato segnala un’anomalia all’interno del suo ufficio e il Csm non interviene, lasciando che il tempo passi senza avviare un’azione di verifica.

Cosa succede se un magistrato decide di rivolgersi al Consiglio superiore della magistratura per segnalare un'anomalia all'interno del suo ufficio? In teoria dovrebbe attivarsi un meccanismo di verifica capace di accertare rapidamente i fatti. In pratica nulla. La vicenda dell'esposto presentato dall'ex pm romano Stefano Rocco Fava è uno degli esempi più chiari di quanto possa diventare lungo e tortuoso il percorso di una segnalazione tra le stanze di Palazzo Bachelet. Dopo più di un anno di riunioni, richieste di atti, rinvii e cambi di relatore, la Prima Commissione del Csm, competente per la gestione degli esposti, non è arrivata ad alcuna decisione nel merito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'alert del pm Fava sulla Procura di Roma mai affrontato dal Csm fino alla prescrizione

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