Un Posto al Sole anticipazioni dal 12 al 16 gennaio | arriva finalmente la resa dei conti per Gennaro Gagliotti
Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 12 al 16 gennaio 2026 svelano un momento importante per Gennaro Gagliotti, che si troverà ad affrontare una fase decisiva. Le puntate, in onda su Rai 3 intorno alle 20, approfondiscono le dinamiche dei personaggi e le loro vicende, offrendo uno sguardo attento sulle sfide e le scelte che caratterizzeranno questa settimana.
Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda dal 12 al 16 gennaio 2026 su Rai 3 sempre intorno alle 20.50, alcune vicende che ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi mesi giungeranno finalmente a una svolta.Roberto e Marina finalmente pensano sia vicino il momento di una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
