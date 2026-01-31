Antonino tradisce la moglie 4 volte in 1 anno e a C'è Posta chiede ancora perdono De Filippi | Stai un po'zitto

Nella puntata di C'è Posta per te andata in onda il 1 febbraio, Antonino si presenta in studio per chiedere scusa alla moglie Micaela. L’uomo ha confessato di averla tradita quattro volte in un anno e mezzo con la stessa donna, e nonostante tutto, lei gli ha già perdonato tre volte. Ora, Antonino spera di riuscire a ricostruire il loro rapporto. Maria De Filippi non le manda a dire e gli dice di stare un po’ zitto.

