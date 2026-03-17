La mia dedica allo splendido caos del cuore delle mamme | Jessie e l' incredibile coincidenza tra cinema e vita

Da milleunadonna.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna esprime la propria dedizione al caos del cuore delle mamme, raccontando un episodio legato a una statuetta che riteneva fosse sua di diritto. La donna aveva già vinto numerosi premi e sosteneva che quella vittoria le appartenesse. La storia si intreccia con momenti di cinema e vita reale, mostrando come un riconoscimento possa assumere un significato personale e simbolico.

Quella statuetta era sua di diritto, doveva essere sua. E non soltanto perché aveva già vinto tutti i maggiori premi della stagione, Golden Globe, BAFTA, Critics Choice e Actor Awards, ma soprattutto perché la sua Agnes Hathaway, la moglie di William Shakespeare, in “Hamnet” di Chloé Zhao è uno di quei personaggi viscerali, emozionanti e dolenti che ti si incollano addosso e ti attraversano. Fin dalle prime immagini del film quando la si vede nuda e selvaggia contorcersi di dolore per mettere al mondo il primo figlio in mezzo a un bosco, si intuisce che quello di Agnes non è solo un personaggio storico ma quasi un archetipo di sentimenti primitivi che culmineranno con il dolore lacerante per la morte del figlio e con l’unico modo per sopravviverne, sublimandolo attraverso l’arte con la creazione dell’Amleto”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

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