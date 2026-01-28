Questa sera alle 21, si gioca l’ultima partita della fase a gironi di Champions League tra Monaco e Juventus. Spalletti ha deciso di confermare Koop a centrocampo e Openda in avanti, puntando su questi titolari per cercare di conquistare i tre punti e migliorare la posizione nei playoff. La sfida si presenta importante per entrambe le squadre, che vogliono chiudere bene il girone e prepararsi al meglio per il prosieguo della competizione.

(4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; Mckennie, Miretti, Yildiz, Openda. All. Spalletti (4-2-3-1) Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Fati, Golovin; Balogun. All. Pocognoli La gara è affidata allo spagnolo Jose Maria Sanchez, con gli assistenti Raul Cabanero e Inigo Prieto. Quarto ufficiale Mateo Busquets Ferrer, al VAR Cesar Soto Grado e Andre Narciso. La gara della 8ª giornata della fase campionato di Champions League tra Monaco e Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, visibile in streaming su sito e app per gli abbonati al servizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Monaco-Juve: Spalletti ripropone Koop a centrocampo e Openda davanti

Approfondimenti su Monaco Juve

Luciano Spalletti cambia le carte in tavola: in campo si rivedono Koopmeiners e Openda, mentre Locatelli e David restano in panchina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Monaco Juve

Argomenti discussi: Monaco-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Dove vedere Monaco-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Comunicazione Italiana; Dove vedere Monaco-Juventus del 28 Gennaio 2026 in TV e streaming?.

Monaco-Juventus LIVE, le ultime sulle formazioniSegui in diretta l'ultima sfida bianconera in Champions League. msn.com

Monaco-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniTutte le informazioni su Monaco-Juventus, ottava giornata di Champions League: formazioni e come seguire la partita. msn.com

Telecronaca #MonacoJuve Chi racconterà la sfida di questa sera - facebook.com facebook

#Juve a Monaco, Spalletti sorprende! Tra riposi e insostituibili: la probabile formazione x.com