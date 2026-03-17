In Italia, i prezzi dei carburanti variano costantemente nei distributori di tutta la penisola. Con il petrolio che si mantiene sopra i 100 dollari al barile, le variazioni sono frequenti e spesso immediate, riflettendo le fluttuazioni del mercato internazionale. La mappa interattiva permette di conoscere in tempo reale le tariffe praticate in diversi punti vendita, offrendo un quadro aggiornato sull’andamento dei prezzi.

Con il petrolio ormai stabilmente sopra i 100 dollari al barile e nessuna idea di quando la guerra di Usa e Israele all’Iran potrà finire, la corsa al ritocco dei prezzi dei carburanti è quotidiana. Nelle due mappe che seguono è possibile scoprire – stazione per stazione – i prezzi praticati dai distributori di tutta Italia, secondo quanto riportato dall’osservatorio quotidiano del Mimit. Scegliendo tra le due mappe a disposizione (self e servito) è sufficiente cliccare sul tipo di carburante prescelto per visualizzare tutti i distributori che lo offrono. Cliccando su ogni pallino è poi possibile vedere nel dettaglio il prezzo praticato e l’indirizzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra in Iran e i conti in tasca: la mappa interattiva dei prezzi dei carburanti in tutti i distributori italiani

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