La Fifa sta aprendo il Mondiale a YouTube e youtuber Infantino vuole una narrazione nuova

La Fifa sta ampliando la collaborazione con YouTube e youtuber per trasmettere il Mondiale, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Faz. Il presidente della Fifa ha annunciato l'intenzione di proporre una narrazione diversa rispetto al passato, coinvolgendo contenuti digitali e influencer. Le trattative in corso in Germania mirano a definire i dettagli di questa nuova strategia di comunicazione.

Ne scrive il quotidiano tedesco Faz che aggiorna sulle trattative in corso in Germania. Scrive la Faz: YouTube e la Fifa hanno stretto una partnership strategica in vista dei prossimi Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Questo accordo rende YouTube ufficialmente la “piattaforma preferenziale” del torneo, offrendo a tifosi, sponsor media e youtuber nuovi formati e opportunità di accesso. Per i tifosi di calcio tedeschi, questa collaborazione potrebbe portare a cambiamenti significativi. Attualmente, il piano prevede che Telekom, detentrice dei diritti, trasmetta in diretta tutte le 104 partite del torneo sulla sua piattaforma MagentaTV. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Fifa sta aprendo il Mondiale a YouTube e youtuber, Infantino vuole una narrazione nuova Articoli correlati Blatter durissimo: «Che cos’è la FIFA oggi? Si riassume nel suo presidente, Infantino. La FIFA è una dittatura!»Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Infantino, il numero 1 della Fifa alla Casa Bianca: “Trump mi ha assicurato che l’Iran è benvenuto al Mondiale”A poco più di tre mesi dall’inizio della Coppa del Mondo di calcio 2026, un incontro alla Casa Bianca riporta al centro dell’attenzione il tema della... Altri aggiornamenti su La Fifa sta aprendo il Mondiale a... Argomenti discussi: Showcase Usa-Italy, mercato in tenuta (nonostante tutto); Dazi Trump/ Contezioso contro l'UE e Cina: partono le indagini.