A poco più di tre mesi dall’inizio della Coppa del Mondo di calcio 2026, un incontro alla Casa Bianca riporta al centro dell’attenzione il tema della partecipazione della nazionale dell’Iran al torneo. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha reso noto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui la selezione iraniana sarà benvenuta al Mondiale in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il vertice tra il numero uno del calcio mondiale e il capo della Casa Bianca è avvenuto a Washington ed è stato dedicato principalmente ai preparativi per il torneo, che prenderà il via il 14 giugno 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Infantino, il numero 1 della Fifa alla Casa Bianca: “Trump mi ha assicurato che l’Iran è benvenuto al Mondiale”

