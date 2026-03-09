Si è costituita a Cesena la Federazione Romagna del Partito Comunista

A Cesena è stata formalmente costituita la Federazione Romagna del Partito Comunista. L’annuncio è stato dato ieri durante un incontro pubblico dedicato al tema “La Resistenza possibile”, a cui hanno partecipato il segretario generale Alberto Lombardo, il presidente Canzio Visentin e il vicesegretario Matteo Di. L’evento si è svolto nel centro della città e ha visto la presenza di numerosi partecipanti.

. L’annuncio è arrivato ieri, a margine dell’incontro pubblico sul tema “La Resistenza possibile”, al quale hanno partecipato il segretario generale Alberto Lombardo, il presidente Canzio Visentin, il vicesegretario Matteo Di Cocco, e il militante romagnolo Leonardo Casetti. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Riforma della giustizia, Morrone a Cesena: “È cruciale per il Paese. Votare no sarebbe un autogol" . 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Perché si parla troppo poco del Partito Comunista GiapponeseSapete dove si trova il più grande Partito Comunista del mondo, dopo quelli al potere in Cina, Vietnam e Cuba? In un Paese impensabile: nel Giappone... Anniversario partito Rifondazione Comunista: si festeggia con "Festa a Teatro-Un Gramsci mai visto"In occasione del 105° anniversario della nascita del Partito Comunista d’Italia (21 gennaio 1921–21gennaio 2026), il Partito della Rifondazione... Tutto quello che riguarda Federazione Romagna del Discussioni sull' argomento Il corso per i genitori equestri; a Bologna la serata delle eccellenze degli sport da combattimento; Filca Cisl Romagna, Davitti nuovo segretario generale. Eletto all’unanimità a Cesena; USB Scuola Bologna: Giù le mani dal Pilastro! Investire sulle istituzioni culturali esistenti e tutelare il verde. Sabato 7 marzo, a Cesena, dopo l’incontro pubblico “La Resistenza possibile”, è stata annunciata la costituzione della Federazione Romagna del Partito Comunista. Un passo importante nel percorso di radicamento del Partito sul territorio, che rafforza la nost - facebook.com facebook