Grazie femministe | creperemo di denatalità

Il dibattito sulla denatalità e i diritti delle donne è complesso e attuale. Tuttavia, alcune posizioni evidenziano come, in alcuni casi, la lotta femminista abbia portato a decisioni che eliminano il ruolo paterno nel processo di scelta. È importante analizzare con attenzione le implicazioni di tali dinamiche, mantenendo un approccio equilibrato e rispettoso delle diverse prospettive, per comprendere appieno le conseguenze sociali e culturali di queste tematiche.

Il movimento di emancipazione si è trasformato in pura misandria. Risultato: la donna può sopprimere il feto e il padre non può opporsi. E siccome le mamme sono rapite dalla carriera, alla fine mettono al mondo meno figli. E li lasciano «educare» dallo Stato. I suicidi degli uomini sono il triplo di quelli delle donne. Eppure, schiere di femministe ci informano che le donne sono vittime permanenti di un potere spietato. Il femminismo, se esistesse come difesa, se fosse davvero una spinta ideale perché ogni creatura umana possa essere padrona del proprio corpo e del proprio destino, sarebbe in prima fila a combattere contro la lapidazione e l'obbligo del velo.

