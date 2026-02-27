Infortunio Dybala come sta la Joya in vista di Roma Juve Le condizioni dell’ex bianconero e quali sono le impressioni in casa romanista

Dybala ha riportato un infortunio e attualmente sta seguendo un percorso di recupero. Le sue condizioni vengono monitorate in vista della partita tra Roma e Juventus di domenica sera. In casa romanista si osserva con attenzione l’evoluzione del suo stato di salute, mentre la Juve si prepara senza di lui. La partita si avvicina e le notizie sulle condizioni dell’attaccante continuano a essere al centro dell’attenzione.

Infortunio Dybala, come sta la Joya in vista di Roma Juve di domenica sera. Le condizioni dell’ex bianconero e cosa filtra da Trigoria. La Juve si prepara alla trasferta di Roma consapevole di ritrovare un avversario d’eccezione sul proprio cammino. Secondo quanto riportato da Corsport, Paulo Dybala sta facendo di tutto per sfidare il suo passato. L’argentino ha intensificato il lavoro personalizzato in campo, mostrando segnali incoraggianti dopo giorni di estrema prudenza. CONTINASSA JUVE LIVE Il ginocchio sinistro dà meno fastidio e le sensazioni sono in crescita, alimentando la speranza di una convocazione per la sfida di domenica sera. La voglia dell’ex bianconero di esserci è evidente: il fantasista punta a dare un contributo anche partendo dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

