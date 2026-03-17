Joe Kent ha annunciato il suo addio dal Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti. La notizia viene resa pubblica senza dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sulle implicazioni di questa decisione. La comunicazione si limita a confermare la sua uscita dall’ente. La notizia viene diffusa senza commenti o analisi ulteriori.

Dimissione di un trumpiano per l’Iran. Cita la coscienza ma intende: complotto. Un antisemita in meno Trump parla dalla Casa Bianca. Si dimette il capo dell'antiterrorismo americano Joe Kent Un giudice ferma Kennedy jr sui vaccini. È una vittoria della scienza, ma la guerra non è finita La guerra degli Stati Uniti contro l’Iran sta sfilacciando la coalizione trumpiana, e questa spaccatura sta arrivando fino al cuore delle istituzioni americane, come dimostra la fragorosa lettera di dimissioni di Joe Kent, capo del Centro nazionale antiterrorismo e, per un periodo, capo di gabinetto della direttrice dell’Intelligence, Tulsi Gabbard. A un’analisi superficiale, il motivo potrebbe sembrare ad alcuni quasi nobile: Kent si dimette perché l’Iran “non costituiva una minaccia” e “in buona coscienza” non può sostenere questa guerra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Joe Kent lascia il Centro nazionale antiterrorismo americano. Una buona notizia

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Tutto quello che riguarda Joe Kent

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Sapete chi è Joe Kent, veterano dell' Iraq, fedelissimo di Trump, capo dell' antiterrorismo #Usa. Si è dimesso. #Iran x.com