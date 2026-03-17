Iran da Ali Khamenei a Larijani | i leader eliminati da Israele dal 28 febbraio

Il 28 febbraio, un raid aereo ha colpito il complesso nel centro di Teheran dove viveva l'Ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran dal 1989, provocando la morte dello stesso leader e di cinque membri della sua famiglia. Da allora, si sono verificati altri attentati che hanno coinvolto figure di rilievo iraniane, tra cui anche il presidente del Parlamento.

(Adnkronos) – Il primo è stato l'Ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran dal 1989, ucciso il 28 febbraio insieme a cinque membri della sua famiglia in un raid aereo sul complesso dove viveva in centro a Teheran. L'ultimo, oggi, è Ali Larijani, capo del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano e considerato il ''leader de facto''. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Larijani Iran | Iran Security Chief Ali Larijani Killed, Claims Israel

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