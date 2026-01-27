Champions chi passa? L' Inter ai playoff il Napoli fuori | le nostre previsioni

L'articolo analizza le prestazioni delle squadre italiane nella Champions League, con particolare attenzione a Inter e Napoli. Si discutono le possibilità di passaggio ai playoff e le prospettive future, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale. Un approfondimento utile per chi desidera comprendere meglio l’andamento delle squadre italiane nel torneo europeo.

Nell'ultima puntata de "La Tripletta" Tommaso Milanese, Francesco Pietrella, Fabio Russo e Luca Bianchin commentano la classifica della Champions delle italiane: chi uscirà? Chi passerà ai playoff? Recupera la puntata integrale sul nostro canale YouTube. La classifica aggiornata della Champions League evidenzia la posizione difficile di Inter e Napoli, entrambe a rischio eliminazione. Il Napoli, dopo il pareggio contro il Copenaghen, si trova in una posizione difficile per la qualificazione ai playoff di Champions League.

