Eufonica 2026 | il salone della musica e delle sue professioni

Dal 15 al 17 maggio Bologna ospiterà la quarta edizione di Eufonica, il salone dedicato alla musica e alle sue professioni. La manifestazione coinvolge scuole, aziende e musicisti, offrendo occasioni di formazione, incontri e presentazioni di nuove attrezzature. La città si prepara a diventare il punto di riferimento per tutti gli appassionati e professionisti del settore musicale.

Dal 15 al 17 maggio 2026 Bologna farà da scenario alla quarta edizione di Eufonica, il Salone della Musica e delle sue professioni, la manifestazione nazionale dedicata alla formazione, alla filiera degli strumenti e alle professioni e innovazioni della produzione musicale, in programma da.

