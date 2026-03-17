Un incidente grave si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A13, all’altezza di Malalbergo in direzione nord. Un furgone ha tamponato un new jersey, causando il ferimento di due persone, che sono state trasportate in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Bologna, 17 marzo 2026 – Grave incidente lungo l’autostrada A13 all’altezza di Malalbergo, in direzione nord. Intorno alle 7 di questa mattina, un furgone con due persone a bordo si è schiantato contro il new jersey centrale. Incendio in A14: paura a Pesaro per un Tir in fiamme Gravissime le persone che erano a bordo del mezzo: l ’autista di 30 anni e il passeggero 20. E’ atterrato in zona per soccorrere il più grave dei due, mentre l’altro è stato caricato in ambulanza. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dove i medici li hanno ricoverati. Le loro condizioni sono molto gravi. Donna investita da un bus in pieno centro a Bologna: resta incastrata sotto al mezzo, è gravissima Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario ai soccorsi sanitari e per la rimozione del mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A13: furgone contro il jersey, due feriti gravissimi

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