Incidente fra camion e bicicletta a Firenze | traffico in tilt sui viali

A Firenze, questa mattina poco dopo le 9, un incidente si è verificato in viale Gramsci coinvolgendo un camion e un ciclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno delimitato l’area e gestito il traffico. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, causando disagi e lunghe code sui viali cittadini.

Firenze, 17 marzo 2026 – Paura in viale Gramsci a Firenze dove questa mattina, poco dopo le 9, è avvenuto un incidente nel quale sono coinvolti, secondo le prime informazioni, un mezzo pesante e un uomo a bordo di una bicicletta. Il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con i mezzi di soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco. I vigili urbani si sono occupati della viabilità: il viale è stato chiuso nel tratto dove è avvenuto lo scontro per permettere ai soccorritori di agire in sicurezza. Si è venuto a creare un ingorgo che ha di fatto paralizzato la viabilità nella zona, mandando in tilt la cerchia dei viali. Notizia in aggiornamento 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente fra camion e bicicletta a Firenze: traffico in tilt sui viali Articoli correlati Leggi anche: Incidente a Oleggio, camion incastrato alla rotonda: traffico in tilt Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incidente fra camion e bicicletta a... Temi più discussi: Incidente fra camion in galleria, un morto sull’Autosole a Sasso Marconi; Incidente in A14 tra Grottammare e Pedaso: tratto in tilt verso Ancona, chilometri di coda; Incidente in A1 nel territorio di Sasso Marconi vicino Bologna, un morto nello scontro fra due camion; Incidente tra un'auto e un camion, arrivano i carabinieri: colpita anche l'auto dell'Arma. Incidente A1, scontro tra due camion in galleria Monte Mario nel Bolognese: un morto e autostrada chiusaTragico incidente in A1 nella galleria Monte Mario nei pressi di Sasso Marconi, nel Bolognese: un camionista è morto ... fanpage.it Incidente in A14 tra Grottammare e Pedaso: tratto in tilt verso Ancona, chilometri di codaLo schianto tra due camion è avvenuto al chilometro 296 in direzione nord. I due autisti non sarebbero in pericolo di vita, il traffico scorre a fatica solo sulla corsia di emergenza. Inevitabili i di ... ilrestodelcarlino.it Un uomo di 72 anni è morto intorno alle 5 di stamattina mentre era a lavoro in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari) attiva nel settore alimentare. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La vittima, che sarebbe il titolare della impresa, sarebbe x.com Un uomo di 72 anni è morto intorno alle 5 di stamattina mentre era a lavoro in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari) attiva nel settore alimentare. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La vittima, che sarebbe il titolare della impresa, sarebbe - facebook.com facebook