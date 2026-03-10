Il Museo di Pietrarsa e la Fondazione Dohrn hanno rinnovato l’accordo di collaborazione anche per il 2026. La collaborazione tra le due istituzioni, iniziata negli anni precedenti, continuerà a coinvolgere attività legate al patrimonio culturale e scientifico. La partnership si rinnova dopo il buon riscontro di pubblico registrato negli anni scorsi, con un’attenzione particolare alle iniziative condivise.

Un rapporto avviato nel 2019 e divenuto negli anni un punto di riferimento per la promozione del patrimonio culturale, artistico e scientifico del territorio. L'accordo prevede tariffe agevolate valide per gli ingressi al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, all'Aquarium, al DaDoM (Museo Darwin-Dohrn) e al Turtle Point, il Centro Ricerche Tartarughe Marine – Osservatorio del Golfo di Napoli.

© Puntomagazine.it - Patrimonio culturale in primo piano: rinnovato l’accordo tra Museo di Pietrarsa e Fondazione Dohrn

