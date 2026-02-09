A Palazzo Ricca Limen – Figure dal margine una mostra con documenti inediti sull’antica Società Promotrice di Belle Arti

A Napoli, giovedì pomeriggio si apre una nuova mostra a Palazzo Ricca. Si chiama “Limen – Figure dal margine” ed espone documenti inediti sull’antica Società Promotrice di Belle Arti. L’evento è promosso dal collettivo di artisti Opus Continuum e realizzato con il supporto della Fondazione Banco di Napoli. La mostra si presenta come un’occasione per scoprire aspetti poco noti della storia artistica napoletana. L’inaugurazione è prevista per le 18, con ingresso libero.

NAPOLI – Giovedì 12 febbraio alle 18, a Palazzo Ricca (via dei Tribunali 213), inaugura la mostra "Limen – Figure dal margine", progetto del collettivo di artisti figurativi Opus Continuum, realizzato in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli. Esposte fino al 15 marzo le opere di sedici artisti: Fabio Abbreccia, Raffael Biondi, Sabatino Cersosimo, Renato Criscuolo, Fulvio De Marinis, Ludovico della Rocca, Angelo Giordano, Loris Lombardo, Luca Mastrocinque, Carlo Alberto Palumbo, Alessandro Papari, Emilia Maria Chiara Petri, Selene Salvi, Giovanni Tuoro, Vittorio Valiante. Il termine latino "limen" che significa "confine", "soglia", evoca uno spazio di passaggio, un luogo in cui il limite non separa ma apre, rendendo possibile l'incontro, il confronto e la trasformazione.

