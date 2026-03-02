Il generale Camporini | I raid sono chirurgici Manca un piano politico

Il generale Vincenzo Camporini, analista di geopolitica e membro dell’Istituto Affari Internazionali, ha commentato i raid condotti da Usa e Israele in Iran, definendoli “chirurgici”. Ha precisato che queste operazioni sono possibili grazie a due motivazioni, senza tuttavia approfondire ulteriori dettagli. Inoltre, ha sottolineato che manca un piano politico chiaro dietro queste azioni, indicandone la presenza e la mancanza di una strategia più ampia.

Roma, 2 marzo 2026 – Generale Vincenzo Camporini, analista di geopolitica e membro dell'Istituto affari internazionali, come riescono Usa e Israele a colpire in modo chirurgico i target in Iran? "Per due ragioni. Cia e Mossad hanno informatori di intelligence reclutati sul terreno che agiscono per denaro o per scelta politica. Ma soprattutto Stati Uniti e Israele dispongono di sistemi d'arma estremamente precisi grazie alla tecnologia di ultima generazione. Il combinato di questi due elementi può produrre gli effetti che abbiano visto". Un esempio tecnico di armi di precisione? "La guerra dei 12 giorni del giugno 2025 aveva già indebolito lo scudo contraereo iraniano.