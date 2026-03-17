i pericoli che hanno dovuto affrontare le donne

Quattro donne hanno raccontato le sfide affrontate durante la Resistenza, mettendo in luce un movimento spesso nascosto. Carla Belletti, Fiorella Casali, Antonella Armuzzi e Pascale Buda sono le autrici del libro ‘Donne nella Resistenza’, che raccoglie le loro testimonianze e analisi. Le loro parole offrono uno sguardo diretto sulle difficoltà e i pericoli che queste donne hanno incontrato nel loro percorso.

Quattro donne che hanno messo in luce un movimento tenuto nell’ombra. Carla Belletti, Fiorella Casali, Antonella Armuzzi, Pascale Buda, autrici del libro ‘ Donne nella Resistenza. Cesenatico 1943-1945 ’ ci hanno raccontato la storia di Wally Cortesi, Pia Battistini e Maria Fantini, e di tante altre donne del nostro territorio impegnate nella Resistenza. Noi abbiamo scoperto così quanto fosse difficile e pericoloso il loro lavoro. Queste donne rischiavano la vita ogni giorno. Molto spesso non avevano armi e non combattevano, ma bastava poco per essere scoperte dai fascisti o dai soldati tedeschi. Potevano essere arrestate, picchiate o addirittura uccise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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