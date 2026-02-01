L’inverno 2026 porta nuove fragranze femminili che lasciano il segno. Le novità si fanno notare per contrasti decisi e sfumature imprevedibili. Le case di profumi lanciano essenze che sorprendono e conquistano, promettendo un anno all’insegna della creatività olfattiva.

L’inverno sta portando con sé una ventata di novità nel mondo delle fragranze: le novità profumi donna 2026 giocano con contrasti audaci e sfumature inattese, confermando che si prospetta un anno ricco di creatività olfattiva. Le tendenze parlano chiaro: dalla dolcezza vibrante dei frutti rossi alla rinascita delle fioriture classiche, fino a interpretazioni post-gourmand, contemporanee ed eleganti. La stagione fredda diventa così un terreno di esplorazione sensoriale, dove la personalità di ciascuna fragranza risuona più che mai. Per altro, mentre l’inverno si fa strada nei nostri guardaroba, alcuni dei migliori profumi donna che lasciano la scia anticipano già la primavera, che vedrà protagoniste più che mai le luminose note dei frutti estivi, come la pesca, e di quelli esotici come ananas e frutto della passione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nuovi profumi donna che lasciano la scia: i jus del 2026

Nel 2026, la tendenza Scent Layering si afferma come nuovo modo di esprimere la propria personalità attraverso i profumi.

