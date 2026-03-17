Guastalla giovane travolto dal treno a San Giacomo

Un giovane è stato investito da un treno a San Giacomo, vicino alla zona industriale di Guastalla, nella serata di ieri. L’incidente si è verificato all’altezza della stazione ferroviaria, causando disagi alle ultime corse della linea Reggio-Guastalla. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. La polizia sta svolgendo i rilievi necessari.

Guastalla (Reggio Emilia), 17 marzo 2026 - Disagi per le ultime corse giornaliere della linea Reggio-Guastalla, ieri sera, per un incidente accaduto all’altezza della stazione ferroviaria di San Giacomo, nei pressi della zona industriale guastallese. Un ragazzo di quasi 26 anni, abitante in zona, ha perso la vita dopo essere stato travolto dal treno in transito, diretto verso Guastalla. Secondo i primi accertamenti, svolti da carabinieri e polizia ferroviaria, l’episodio sarebbe frutto di un gesto estremo. E’ accaduto poco dopo le 19. Sono arrivati in forze i soccorsi con ambulanza, autoinfermieristica, automedica, le pattuglie dei carabinieri del Radiomobile, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, giovane travolto dal treno a San Giacomo Articoli correlati Giovane disabile muore travolto dal treno sotto gli occhi del padreUn giovane di 26 anni, disabile, è stato vittima di un incidente ieri pomeriggio, poco dopo le ore 15 di lunedì 19 gennaio, nella frazione di... Incidente a Abbiategrasso: giovane travolto da treno, indaginiUn giovane di 26 anni è stato investito da un treno nei pressi della stazione di Abbiategrasso, nel Milanese, nel primo pomeriggio di oggi.