Giovane disabile muore travolto dal treno sotto gli occhi del padre

Da perugiatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane disabile di 26 anni ha perso la vita ieri pomeriggio, poco dopo le 15, nella frazione di Ospedalicchio, lungo la Statale 147. L’incidente si è verificato sotto gli occhi del padre, coinvolgendo il giovane nel tragico momento in cui è stato travolto da un treno. Le circostanze dell’accaduto sono al vaglio delle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire quanto avvenuto.

Un giovane di 26 anni, disabile, è stato vittima di un incidente ieri pomeriggio, poco dopo le ore 15 di lunedì 19 gennaio, nella frazione di Ospedalicchio, lungo la Statale 147. Il giovane è stato travolto e ucciso, sotto gli occhi del padre, dal treno regionale 7531 in servizio sulla linea Perugia-Foligno. Il 26enne, con disabilità, originario di Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, era ospite di una struttura di Assisi. La dinamica dell’incidente, avvenuto nei pressi di un passaggio a livello, è ancora al centro delle indagini della Polizia Ferroviaria, impegnata a ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Travolto dal treno, muore a 27 anni. La tragedia davanti al padreUn giovane di 27 anni ha perso la vita ieri pomeriggio al passaggio a livello di Ospedalicchio, lungo la linea Terontola-Foligno, dopo essere stato investito da un treno.

Leggi anche: L’auto si ribalta e va in fiamme: Pietro muore sotto gli occhi del padre medico

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

giovane disabile muore travoltoBellinzago Lombardo, giovane di 28 anni muore travolto da un’auto mentre cammina sulla provinciale - Il ragazzo si trovava sul ciglio della strada in un tratto molto trafficato, buio e privo d’illuminazione ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.