Giovane disabile muore travolto dal treno sotto gli occhi del padre

Un giovane disabile di 26 anni ha perso la vita ieri pomeriggio, poco dopo le 15, nella frazione di Ospedalicchio, lungo la Statale 147. L’incidente si è verificato sotto gli occhi del padre, coinvolgendo il giovane nel tragico momento in cui è stato travolto da un treno. Le circostanze dell’accaduto sono al vaglio delle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire quanto avvenuto.

Un giovane di 26 anni, disabile, è stato vittima di un incidente ieri pomeriggio, poco dopo le ore 15 di lunedì 19 gennaio, nella frazione di Ospedalicchio, lungo la Statale 147. Il giovane è stato travolto e ucciso, sotto gli occhi del padre, dal treno regionale 7531 in servizio sulla linea Perugia-Foligno. Il 26enne, con disabilità, originario di Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, era ospite di una struttura di Assisi. La dinamica dell’incidente, avvenuto nei pressi di un passaggio a livello, è ancora al centro delle indagini della Polizia Ferroviaria, impegnata a ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Travolto dal treno, muore a 27 anni. La tragedia davanti al padreUn giovane di 27 anni ha perso la vita ieri pomeriggio al passaggio a livello di Ospedalicchio, lungo la linea Terontola-Foligno, dopo essere stato investito da un treno. Leggi anche: L’auto si ribalta e va in fiamme: Pietro muore sotto gli occhi del padre medico La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Bellinzago Lombardo, giovane di 28 anni muore travolto da un’auto mentre cammina sulla provinciale - Il ragazzo si trovava sul ciglio della strada in un tratto molto trafficato, buio e privo d’illuminazione ... msn.com

L’appello dello Spiderman italiano Mattia Villardita per un giovane disabile: “Portiamo la sua voce al Festival di Sanremo” x.com

Meda, arrestato psicoterapeuta infantile: le telecamere nascoste nello studio svelano atti sessuali con un giovane paziente disabile - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.