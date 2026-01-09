Zirkzee Roma il trasferimento dell’olandese è sempre più complicato La situazione dell’ex obiettivo di mercato bianconero

Il trasferimento di Joshua Zirkzee alla Roma sta incontrando diverse difficoltà. L'operazione, inizialmente considerata semplice, si sta complicando a causa di vari aspetti legati alle trattative tra le società e alle condizioni contrattuali. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero influenzare gli sviluppi futuri del trasferimento.

Zirkzee Roma, il trasferimento del centravanti olandese nella Capitale è sempre più complicato. La situazione dell’ex obiettivo di mercato bianconero. La Juve osserva con estrema attenzione le strategie delle dirette concorrenti, consapevole che il mercato di gennaio può spostare sensibilmente gli equilibri nella corsa ai vertici della Serie A. I riflettori della Continassa sono puntati in queste ore sulle manovre della Roma, intenzionata a rinnovare profondamente il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Secondo l’analisi puntuale fornita da Gianluca Di Marzio, il club capitolino si sta muovendo su più tavoli contemporaneamente, ma la partita più intrigante e complessa riguarda senza dubbio Joshua Zirkzee, un profilo che per caratteristiche tecniche piace a mezza Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

