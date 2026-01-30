grande fratello vip nuova edizione in arrivo a marzo in versione slim ilary blasi sostituisce signorini alla conduzione

Il reality show torna a marzo con una versione più corta e più snella. Mediaset ha annunciato che sarà Ilary Blasi a condurre questa nuova stagione, sostituendo Signorini. La data di partenza è fissata per metà marzo 2026.

Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare su Canale 5 con una formula completamente rinnovata. L’annuncio ufficiale di Mediaset ha confermato che sarà Ilary Blasi la conduttrice della prossima edizione, in programma a partire dalla metà di marzo 2026. Si tratta di un ritorno significativo per la presentatrice romana, che aveva già guidato tre edizioni del reality in versione VIP in passato. La decisione di affidare a Ilary Blasi la conduzione arriva dopo il passo indietro di Alfonso Signorini, coinvolto nelle turbolente vicende legate alle accuse emerse dalla serie Falsissimo di Fabrizio Corona e dall’ indagine della Procura di Milano per presunta violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di un ex concorrente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

A metà marzo, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una nuova edizione.

Il Grande Fratello Vip torna in TV a marzo, con Ilary Blasi confermata alla guida del programma.

