Giornalista e insegnante accusati di pedofilia la donna si difende | Non ho fatto niente

Un giornalista e un’insegnante sono stati formalmente accusati di pedopornografia e violenza sessuale aggravata, e oggi saranno ascoltati durante l’udienza di convalida. La donna coinvolta si difende affermando di non aver commesso alcun reato. Entrambi gli accusati devono rispondere delle accuse mosse contro di loro davanti al giudice. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

L'uomo e la donna accusati di pedopornografia e violenza sessuale aggravata saranno sentiti oggi per l'udienza di convalida. Intanto lei, insegnante, si dichiara innocente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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