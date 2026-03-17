Giorgia Meloni furiosa con Cirielli per l’incontro con l’ambasciatore russo

Giorgia Meloni si è mostrata molto arrabbiata con Cirielli dopo l’incontro con l’ambasciatore russo. La premier non ha rilasciato dichiarazioni né ha commentato pubblicamente l’episodio, nemmeno quando le è stata richiesta una presa di posizione o si è parlato di possibili dimissioni. La situazione ha attirato l’attenzione senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali.

La regola aurea è quella del silenzio. Nessuna dichiarazione, tantomeno di difesa. Neanche in caso di richiesta di dimissioni. E anche durante il suo intervento a Quarta Repubblica si parla di guerra e referendum, ma non del caso del giorno. Ovvero dell’ incontro tra Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri in quota FdI, e l’ambasciatore russo a Roma Alexey Paramonov. La premier Giorgia Meloni è «amareggiata e furiosa». Lei dell’abboccamento ha saputo tra il 9 e il 10 febbraio, su input del vicepremier Antonio Tajani. Che poi ha mandato anche un dirigente apicale della Farnesina all’appuntamento. Anche il Quirinale era all’oscuro. Meloni furiosa con Cirielli. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Cirielli difende incontro segreto con ambasciatore russoUn incontro diplomatico non concordato ha scatenato un dibattito acceso nel governo italiano, con il viceministro Edmondo Cirielli che nega qualsiasi... Cirielli: “Incontro con ambasciatore russo? Farnesina sapeva, due funzionari con me”(Adnkronos) – "Falso che la presidente Giorgia Meloni sia arrabbiata con me, falso che la Farnesina non sapesse". Una selezione di notizie su Giorgia Meloni Temi più discussi: Giorgia Meloni furiosa con Cirielli per l’incontro con l’ambasciatore russo; Referendum Giustizia, Meloni vuole davvero usare Per sempre sì di Sal Da Vinci nei comizi? Lui non commenta; Padova. Rissa furiosa tra famiglie nomadi vicino al campo della Stanga; Arcella, lite furiosa per una sigaretta: prende a morsi e cinghiate la compagna. Arrestato. Giorgia Meloni, invasione sul palco e sconcerto: Aspetto le dimissioniAttimi di sconcerto per Giorgia Meloni che si è trovata a fare i conti con un invasore durante il recente evento pubblico. Le immagini. newsmondo.it Referendum, al corteo per il No bambola raffigurante Giorgia Meloni sulla barella del pronto soccorsoIn prima fila al corteo c'è lei, Giorgia Meloni, l'ossessione della Sinistra, raffigurata in pupazzo con i capelli lunghi, biondi, ... iltempo.it Dopo un fine settimana di silenzio sulla crisi nel Golfo, Giorgia Meloni parla in tv, - facebook.com facebook Giorgia Meloni si lamenta di quelli che ipotizzano effetti nefasti se passasse il Sì al referendum sulla riforma della magistratura. Chi è che ha ipotizzato figli strappati alle madri, stupratori in giro per le strade, violenti assalitori liberi nelle stazioni e molto altro, se x.com