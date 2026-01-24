Le onoranze funebri per animali offrono un servizio rispettoso e discreto per accompagnare il commiato dei nostri amici a quattro zampe. Con attenzione e sensibilità, garantiscono un trattamento dignitoso del corpo, rispettando il legame affettivo che ci unisce ai nostri animali. Un sostegno che aiuta a conservare il ricordo e a vivere il lutto con serenità, offrendo un momento di rispetto e di memoria.

«Non volevo che Luna morisse, ma non erano il vuoto né la malinconia a spaventarmi. Quello che non potevo sopportare era l’idea del suo corpo buttato via come uno dei tanti rifiuti smaltiti dalla clinica veterinaria» Giornalista freelance e data analyst, ha collaborato con il sito La Svolta e con Q Code Mag. Ha vissuto in Ungheria, Brasile e Paesi Bassi. Racconta il Brasile contemporaneo sul blog Conexxxões. La mattina della Vigilia di Natale del 2024 mi sono svegliata di soprassalto, come per un presentimento. Stesa accanto a me, Luna, la mia gattina, stava morendo. L’avevamo adottata quattro anni prima e nonostante tutto il tempo passato insieme non si era mai abituata alle coccole, o al contatto fisico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

