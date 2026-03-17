Fulham colpo a sorpresa per l’estate | tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV

Il Fulham ha concluso un accordo con il PSV per l’acquisto dell’attaccante Pepi. Tutti i dettagli dell’intesa sono stati definiti e la data delle visite mediche è stata stabilita. La società inglese si prepara così ad accogliere il giocatore per la prossima stagione, portando a termine un colpo importante nel calciomercato estivo.

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