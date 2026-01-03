Venezuela attacco americano a Caracas Trump | Abbiamo catturato Maduro e la moglie Forti esplosioni e aerei a bassa quota | Colpite basi militari

Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare in Venezuela, colpendo diverse basi e infrastrutture nel Paese. L'intervento, annunciato da Donald Trump, ha coinvolto anche la cattura di Maduro e della sua famiglia, secondo le dichiarazioni del presidente americano. L'attacco ha provocato esplosioni e sorvoli di aerei a bassa quota, segnando una fase di tensione crescente nella regione.

Gli Stati Uniti nella notte, le prime ore del mattino in Italia, hanno lanciato un attacco contro diversi siti in Venezuela, comprese basi militari nel Paese. L'esercito americano, secondo quanto annunciato dal Presidente Donald Trump, ha "catturato il presidente del Venezuela Maduro e la moglie Cilia Flores, e li ha portati fuori dal Paese", in una azione svolta "in coordinamento con l'amministrazione della giustizia americana". Maduro è stato accusato da parte degli Stati Uniti di essere alla guida di un "narco-stato", e di aver truccato le elezioni che lo avevano portato al potere. Il leader venezuelano, che aveva preso il potere dopo Hugo Chavez, aveva replicato accusando gli Stati Uniti di voler mettere le mani sulle riserve petrolifere del Venezuela, le più imponenti al mondo.

Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

Attacco Caracas in Venezuela: la Rai integra la normale programmazione con edizioni straordinarie TG, Rainews e GrRai - Per seguire gli sviluppi della crisi a Caracas dopo il bombardamento americano e in seguito alla cattura di Maduro e di sua moglie, la Rai integra la normale ... fanpage.it

Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera

"La capitale del Venezuela è ora sotto attacco da parte del regime statunitense Senza autorizzazione del Congresso, senza il sostegno popolare americano. Solo un'altra guerra terroristica per il petrolio, il saccheggio e il controllo imperiale iniziata con "shock - facebook.com facebook

#Venezuela Maduro: "Gravissima aggressione degli USA". Colpiti con attacchi aerei siti strategici e militari a Caracas e negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira. Attivati i piani di difesa nazionali. Nessun commento dal Pentagono. L'azione ordinata da Tru x.com

