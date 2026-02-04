Milan le parole di Fofana post Bologna | A livello fisico stavo bene posso fare di più

Da pianetamilan.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Youssouf Fofana ha commentato la sua prestazione dopo Bologna-Milan. Il centrocampista rossonero ha detto di sentirsi bene fisicamente, anche se sa di poter fare di più. La partita si è giocata allo stadio Renato Dall’Ara e Fofana ha parlato a 'DAZN' al termine dell’incontro.

Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Stasera mi valuto abbastanza bene a livello tattico, era una partita un po’ difficile contro una squadra che gioca uno contro uno. Dovevamo essere un po’ cattivi e giocare con maturità. A livello personale stavo bene, anche a livello di fisicità. Ma con la palla posso sempre fare di più”. Quanto è importante questa anima francese del Milan? “Non siamo solo noi quattro, siamo insieme tutta la squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan le parole di fofana post bologna a livello fisico stavo bene posso fare di pi249

© Pianetamilan.it - Milan, le parole di Fofana post Bologna: “A livello fisico stavo bene, posso fare di più”

Approfondimenti su Bologna Milan

Novak Djokovic avverte i rivali: “Non stavo così bene a livello fisico da molto tempo”

Novak Djokovic ha dichiarato di sentirsi in ottima forma, affermando di essere in uno stato fisico migliore rispetto a molte stagioni passate.

Sarri post Lazio Bologna: «Partita fatta bene contro una squadra di livello. Espulsione Gila? Arbitro un po’ permaloso. Mercato? Non basta non esserci indeboliti»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Bologna-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri; La frecciata di Modric alla Roma e le parole di fuoco di Maignan: bufera Milan all'Olimpico; Milano Cortina 2026: il lavoro dietro i Giochi olimpici invernali; Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Milan.

milan le parole diIl CorSport riprende le parole di Allegri verso Bologna: Milan serioTerminato il mercato, con il mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta, il Milan può concentrarsi totalmente sulla trasferta di questa sera a Bologna. L'edizione odierna del Corriere ... milannews.it

milan le parole diAllegri controcorrente dopo Bologna-Milan: Dispiace non giocare più partiteIl Milan non perde il passo: 3-0 contro il Bologna. Una prestazione convincente dei rossoneri al Dall'Ara che permette alla squadra di Allegri di mantenere una distanza adeguata dall' Inter capolista. corrieredellosport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.