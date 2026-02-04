Milan le parole di Fofana post Bologna | A livello fisico stavo bene posso fare di più

Youssouf Fofana ha commentato la sua prestazione dopo Bologna-Milan. Il centrocampista rossonero ha detto di sentirsi bene fisicamente, anche se sa di poter fare di più. La partita si è giocata allo stadio Renato Dall’Ara e Fofana ha parlato a 'DAZN' al termine dell’incontro.

