Milan le parole di Fofana post Bologna | A livello fisico stavo bene posso fare di più
Youssouf Fofana ha commentato la sua prestazione dopo Bologna-Milan. Il centrocampista rossonero ha detto di sentirsi bene fisicamente, anche se sa di poter fare di più. La partita si è giocata allo stadio Renato Dall’Ara e Fofana ha parlato a 'DAZN' al termine dell’incontro.
Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Stasera mi valuto abbastanza bene a livello tattico, era una partita un po’ difficile contro una squadra che gioca uno contro uno. Dovevamo essere un po’ cattivi e giocare con maturità. A livello personale stavo bene, anche a livello di fisicità. Ma con la palla posso sempre fare di più”. Quanto è importante questa anima francese del Milan? “Non siamo solo noi quattro, siamo insieme tutta la squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Bologna Milan
Novak Djokovic avverte i rivali: “Non stavo così bene a livello fisico da molto tempo”
Novak Djokovic ha dichiarato di sentirsi in ottima forma, affermando di essere in uno stato fisico migliore rispetto a molte stagioni passate.
Sarri post Lazio Bologna: «Partita fatta bene contro una squadra di livello. Espulsione Gila? Arbitro un po’ permaloso. Mercato? Non basta non esserci indeboliti»
Ultime notizie su Bologna Milan
Argomenti discussi: Bologna-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri; La frecciata di Modric alla Roma e le parole di fuoco di Maignan: bufera Milan all'Olimpico; Milano Cortina 2026: il lavoro dietro i Giochi olimpici invernali; Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Milan.
Il CorSport riprende le parole di Allegri verso Bologna: Milan serioTerminato il mercato, con il mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta, il Milan può concentrarsi totalmente sulla trasferta di questa sera a Bologna. L'edizione odierna del Corriere ... milannews.it
Allegri controcorrente dopo Bologna-Milan: Dispiace non giocare più partiteIl Milan non perde il passo: 3-0 contro il Bologna. Una prestazione convincente dei rossoneri al Dall'Ara che permette alla squadra di Allegri di mantenere una distanza adeguata dall' Inter capolista. corrieredellosport.it
Le parole di Igli Tare su Mateta nell’intervista pre Bologna-Milan - facebook.com facebook
Le prime parole di Maignan dopo il rinnovo col Milan x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.