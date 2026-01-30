approvato in via preliminare il quadro normativo per la trasparenza dei professionisti del lobbying in italia

La Camera dei deputati ha dato il via libera preliminare a una nuova legge che regola per la prima volta in Italia l’attività dei lobbisti. La norma mira a portare più trasparenza nel settore, introducendo regole chiare e obblighi per chi lavora nel lobbying. Ora la proposta passa all’esame delle altre fasi parlamentari prima di diventare legge definitiva.

La Camera dei deputati ha approvato in via preliminare una nuova legge che introduce per la prima volta in Italia un quadro normativo strutturato per regolare l’attività dei lobbisti. L’approvazione, ottenuta con il voto finale in aula, rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza nella relazione tra potere politico e interessi privati. Il provvedimento prevede la creazione di un Registro nazionale degli operatori del lobbying, obbligatorio per chiunque intervenga presso le istituzioni pubbliche con l’obiettivo di influenzare le decisioni politiche. Il registro dovrà contenere informazioni dettagliate sui soggetti iscritti, sui clienti rappresentati, sulle tematiche affrontate e sui canali di intervento utilizzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

