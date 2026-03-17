Fisco | basta rigidità serve equità per i piccoli

In Italia, il sistema fiscale viene spesso criticato per la sua mancanza di equità, soprattutto per i piccoli contribuenti. La questione non riguarda tanto la rapidità delle pratiche, quanto la giustizia fiscale che venga applicata in modo equo. Le procedure attuali, infatti, risultano spesso penalizzanti per chi ha redditi contenuti, portando a richieste e controlli che non tengono conto delle diverse situazioni.

La questione fiscale italiana non risiede nella velocità delle procedure, ma nell’assenza di equità reale per i contribuenti. Francesco Cataldi, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, sottolinea che l’attuale sistema di riscossione è già rapido e tempestivo, ma manca di flessibilità nelle situazioni di difficoltà economica. Il vero nodo critico riguarda la necessità di un intervento organico sul complesso intreccio normativo che rende opaco il carico fiscale effettivo. L’analisi incrociata tra dati economici e realtà sociali suggerisce che le strutture rigide attuali penalizzano in modo sproporzionato le realtà locali, inclusi i piccoli imprenditori siciliani che faticano a gestire flussi di cassa imprevedibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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