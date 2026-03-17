Alla sala Santa Cecilia, la Santa Cecilia Jazz Orchestra propone un concerto dedicato alle colonne sonore di Federico Fellini, intitolato “Federico Fellini e la dolce vita. Le colonne sonore”. Lo spettacolo ripercorre le musiche composte per i film del regista, offrendo un omaggio alle sue opere attraverso le note. L’evento si tiene in un contesto di musica dal vivo, con un ensemble di musicisti che interpreta le composizioni.

Cosa: Concerto “Federico Fellini e la dolce vita. Le colonne sonore” della Santa Cecilia Jazz Orchestra. Dove e Quando: Sala Accademica del Conservatorio (Via dei Greci 18, Roma), domenica 22 marzo ore 11:30. Perché: Un omaggio orchestrale inedito ai temi di Rota, Piovani e Bacalov in chiave jazz, a ingresso gratuito. Il fascino intramontabile del cinema di Federico Fellini incontra l’energia della Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO) in un appuntamento che promette di trasformare la Sala Accademica del Conservatorio di Roma in un set sonoro d’eccezione. Domenica 22 marzo, alle ore 11:30, la rassegna domenicale curata dal Dipartimento di Jazz... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Fellini in Jazz: le colonne sonore del Maestro a Santa Cecilia

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