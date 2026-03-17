Il metodo GASP, un approccio pratico per aumentare la felicità quotidiana, sta attirando l’attenzione di chi cerca di migliorare il proprio benessere, anche sul lavoro. Si tratta di strategie mirate a costruire momenti di gioia e soddisfazione, con l’obiettivo di rendere le giornate più positive. Questo metodo si basa su tecniche semplici che possono essere applicate facilmente nella vita di tutti i giorni.

Gli eventi organizzati dalla fondazione, come il Festival della Felicità, sono gratuiti e coinvolgono pubblici diversi: al mattino studenti delle scuole, al pomeriggio aziende e manager, alla sera cittadini e famiglie. L’idea di fondo è che la felicità non sia solo un’emozione passeggera, ma una competenza allenabile, proprio come un muscolo. La dipendenza digitale, che atrofizza il cervello Oggi la felicità è messa alla prova anche dall’abuso di tecnologia. «Stiamo atrofizzando il nostro cervello con un eccesso di digitale», avverte Rolfo. Nelle aziende questo problema è sempre più evidente, tanto che molte organizzazioni partecipano a progetti chiamati palestre della mente, pensati per allenare nuovamente le capacità cognitive. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Felicità quotidiana: il «metodo GASP», per costruirla e stare bene (anche al lavoro)

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