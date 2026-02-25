FC 26 SBC Incontri Principali UCL 2 | Requisiti e Premi

Seconda tranche settimanale per le sfide europee. Questa volta i riflettori sono puntati sul Bernabéu e sulla sfida tra l’Atalanta (Bergamo Calcio) e il Dortmund. Il Premio Finale. Contenuto: 1x Pacchetto giocatori zinco prime ( Scambiabile ).. Scadenza: 3 giorni.. Requisiti delle 2 Sfide. 1. Real Madrid vs Benfica. Requisiti: Min. 1 giocatore del Real Madrid o del Benfica.. Max. 2 Campionati differenti in rosa.. Min. 2 giocatori dello stesso Club.. Min. 2 giocatori Rari.. Valutazione squadra: min. 76.. Intesa totale: min. 22. Premio: 1x Pacchetto oro premium maxi (Scambiabile).. 2. Bergamo Calcio vs Borussia Dortmund. Requisiti: Min. 2 giocatori del Bergamo Calcio o del Borussia Dortmund.. Min. 4 giocatori della stessa Nazionalità.. Max. 4 giocatori dello stesso Club. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

