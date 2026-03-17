In un intervento recente, Mattia Binotto ha commentato le strategie della Ferrari, affermando che il modello adottato dall’Audi non porta a successi dal 2008. La dichiarazione si inserisce in un contesto di confronto tra le due case automobilistiche e riguarda le differenze tra le rispettive filosofie di sviluppo e gestione. Binotto ha anche fatto riferimento a un celebre film italiano, suggerendo un tono nostalgico.

“C’eravamo tanto amati “. Recitava in questo modo il titolo dell’indimenticabile film di Ettore Scola. Il cast, poi, proponeva leggende come Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli. Passando al 2026 e posizionando il tutto all’interno della Formula Uno, i protagonisti sono diventati Mattia Binotto e la scuderia Ferrari. Una notevole differenza si potrebbe dire. Non solo per questo motivo. Nelle idee della celebre pellicola del 1974, infatti, si evocava nostalgia per un amore o un’amicizia profonda del passato, ormai conclusa o mutata dal tempo. Ecco, se andiamo a leggere le dichiarazioni di Mattia Binotto, ex team principal della Ferrari e attuale numero 1 di Audi, la nostalgia per quello che è stato non esiste minimamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Mattia Binotto punge la Ferrari: “Modello per Audi? No, non vince nulla dal 2008…”

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