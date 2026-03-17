Eleganza blu notte minimalismo avorio e un corset dress gotico | così l’imprenditrice incanta la Spagna

L’imprenditrice si presenta in Spagna durante il Malaga Film Festival 2026 indossando un abito blu notte elegante, un look minimalista avorio e un corset dress in stile gotico. La sua presenza suscita attenzione e si mostra disinvolta e serena mentre partecipa all’evento. La sua scelta di abbigliamento evidenzia uno stile curato e distintivo, attirando l’attenzione dei presenti.

D isinvolta e serena: così appare Chiara Ferragni in Spagna dove partecipa al Malaga Film Festival 2026. L’influencer è stata chiamata per assegnare il premio alla miglior fotografia. Un ruolo prestigioso, sotto i riflettori di uno dei festival più importanti, e l’ennesima occasione per sfoggiare stile, personalità e soprattutto la voglia di guardare al futuro, lasciandosi alle spalle il periodo difficile dopo il Pandoro Gate. «La Spagna mi fa sempre sentire nella mia versione migliore», scrive sotto il post Instagram in cui mostra i look scelti per la serata. Tre interpretazioni diverse: un capolavoro di eleganza, un omaggio al minimalismo e un’estetica gotico-romantica un pò Margot Robbie che richiama le vibes di Cime Tempestose e l’allure dark delle ultime tendenze. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Eleganza blu notte, minimalismo avorio e un corset dress gotico: così l’imprenditrice incanta la Spagna Articoli correlati Leggi anche: Come abbinare il trench blu con eleganza, giocando tra minimalismo, layering e accostamenti cromatici di tendenza Heidi Klum, il corset dress di paillettes in pieno giorno a New YorkNon c’è volta in cui Heidi Klum esca di casa senza suscitare grande scalpore, ma questo oramai lo sappiamo bene: se con un red carpet all’orizzonte...