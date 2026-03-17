È Ossessione di Samurai Jay la prima certificazione di Sanremo 2026 | ora aspettiamo Sal Da Vinci

Samurai Jay conquista il primo certificato d’oro di Sanremo 2026 con il brano “Ossessione”, che nonostante il 17° posto in classifica, ottiene grande successo in streaming. Mentre altri finalisti incontrano difficoltà con le nuove soglie FIMI, il cantante si distingue per la popolarità online. Ora si attende l’annuncio di Sal Da Vinci, che potrebbe essere il prossimo protagonista della manifestazione.

“Ossessione” di Samurai Jay è il primo oro di Sanremo 2026. Nonostante il 17° posto, domina gli stream, mentre gli altri finalisti faticano con le nuove soglie FIMI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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“OSSESSIONE” di Samurai Jay è il primo brano di Sanremo 2026 a conquistare il disco d’oro con 100K unità vendute. Nella classifica finale del Festival ha raggiunto il 17º posto. x.com