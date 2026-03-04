Conferenza stampa Darmian post Como Inter | Fischi a Bastoni? Se n’è già parlato abbastanza non lo condizionano Ora pensiamo al derby

Dopo il pareggio contro il Como in semifinale di Coppa Italia, l’esterno dell’Inter ha tenuto una conferenza stampa. Ha commentato i fischi rivolti a Bastoni, affermando che non li condizionano e che la questione è già stata discussa abbastanza. Ha poi sottolineato che l’obiettivo ora è concentrarsi sulla prossima sfida, il derby.