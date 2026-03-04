Conferenza stampa Darmian post Como Inter | Fischi a Bastoni? Se n’è già parlato abbastanza non lo condizionano Ora pensiamo al derby
Dopo il pareggio contro il Como in semifinale di Coppa Italia, l’esterno dell’Inter ha tenuto una conferenza stampa. Ha commentato i fischi rivolti a Bastoni, affermando che non li condizionano e che la questione è già stata discussa abbastanza. Ha poi sottolineato che l’obiettivo ora è concentrarsi sulla prossima sfida, il derby.
Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Calciomercato Inter LIVE: L’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Conferenza stampa Chivu post Inter Genoa: «Derby? La partita più importante per noi è col Como. Su Bonny e Thuram…»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.
Conferenza stampa Chivu post Genoa Inter: «C’è sempre da migliorare, voi parlate di Bisseck ma io…». Poi l’annuncio su Darmian e CalhanogluMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.
Approfondimenti e contenuti su Como Inter
Temi più discussi: Como-Inter, semifinale di Coppa Italia: orari e dove vederla; Preview Como-Inter - Guai in attacco per Chivu. Riecco Calhanoglu; Conferenza stampa Chivu post Inter Genoa | Derby? La partita più importante per noi è col Como Su Bonny e Thuram…; TS - Inter-Bodo/Glimt, dubbi per l'out di destra: Darmian insidia Luis Henrique e ci sono altre due...
Inter, Darmian: Importante non prendere gol dal Como. Mi spiace per Bastoni, ha dei valoriBastoni non deve essere giudicato solo per un episodio. Lo conosco da 6 anni all'Inter, è una persona che ha dei valori, non si può. tuttomercatoweb.com
Inter, Darmian: Fischi a Bastoni? Dispiace, ma non lo condizionano. Como e derby…Le parole del calciatore nerazzurro dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia giocata al Sinigaglia ... msn.com
Como-Inter finisce senza reti: tutto rimandato a San Siro x.com
#CoppaItalia, #ComoInter 0-0, rimandata al ritorno la sfida per andare in finale Al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifinale-an - facebook.com facebook