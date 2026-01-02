La Virtus si prepara ad affrontare una partita difficile contro Milano, con numerose assenze che complicano la sfida. Nonostante le difficoltà, i tifosi mantengono fiducia e supportano la squadra, che scende in campo alle 20:30 alla Virtus Arena. Un incontro di grande rilevanza, che si inserisce in un momento di grande affluenza di pubblico e interesse per il campionato.

Secondo incasso di tutti i tempi. Alla Virtus Arena, in Fiera, arriva l’ Olimpia Milano (palla a due alle 20,30) e l’entusiasmo dei tifosi bianconeri non viene scalfito nemmeno dal periodo festivo e vacanziero. Tutto esaurito questa sera, con un incasso che, sarà secondo solo a quello ottenuto quasi quattro anni fa, nella finale di EuroCup giocata proprio alla Segafredo Arena. Terzo faccia a faccia con Milano – due volte al Forum, in Supercoppa e poi in campionato – e prima volta, almeno all’ombra delle Due Torri, dell’Olimpia senza Ettore Messina in panchina. Ettore s’è fatto da parte, sulla panchina biancorossa Peppe Poeta, che la Virtus ricorda per i suoi trascorsi bianconeri – è stato capitano – e perché a giugno è stato il tecnico avversario nella finale scudetto con Brescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus in grande emergenza contro Milano. Ivanovic: "Assenze pesanti, ma ci crediamo"

