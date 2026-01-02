Il primo trailer di Dune 3 offre uno sguardo alla conclusione della trilogia diretta da Denis Villeneuve, anticipando un capitolo ricco di tensione e rivelazioni. Nel video si evidenziano immagini di battaglie, personaggi chiave e ambientazioni suggestive. La release è prevista per il 2024, ma i dettagli ufficiali sulla data precisa sono ancora in fase di conferma. Ecco tutto ciò che conosciamo finora sul nuovo film.

Cosa vedremo nel primo trailer che anticipa il nuovo capitolo della saga di Dune e quando uscirà? Facciamo il punto su ciò che sappiamo finora. Mentre è in corso la post-produzione di Dune 3, terzo e ultimo capitolo della trilogia di Denis Villeneuve, approda in rete una descrizione del primo trailer che anticipa l'afflato epico della pellicola fantascientifica. Dune: Part Three, la cui uscita è prevista negli USA il 18 dicembre 2026, stesso slot di Avengers: Doomsday, è basato sul romanzo di Frank Herbert del 1969 Messia di Dune che deve affrontare una cospirazione guidata dalle Fremen-led dopo essere diventato Imperatore Muad'Dib. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dune 3: la descrizione del primo trailer anticipa l'epica conclusione della trilogia di Denis Villeneuve

