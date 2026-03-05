Oscar 2026 | la spavalderia di Timothée Chalamet irrita parte dei votanti?

All'Oscar 2026, alcuni votanti avrebbero espresso disappunto nei confronti di Timothée Chalamet, ritenendo che la sua sicurezza eccessiva durante la stagione dei premi abbia influenzato le loro decisioni. La disputa riguarda il suo atteggiamento spavaldo, che avrebbe irritato parte della giuria. L'esito per il miglior attore protagonista potrebbe quindi essere più incerto del previsto.

Come da tradizione, a due settimane dalla notte degli Oscar circolano le prime indiscrezioni sull'esito del voto. E l'attenzione si concentra su Timothée Chalamet, favorito "sulla carta" grazie alla travolgente interpretazione in Marty Supreme. A quanto pare, però, la spavalderia del giovane divo avrebbe infastidito alcuni votanti tanto da rendere molto meno scontato l'esito della votazione. Perché Timothée Chalamet rischia di non vincere l'Oscar come miglior attore anche quest'anno? Nei tradizionali sondaggi anonimi in cui i votanti si lasciano andare a indiscrezioni sulle loro scelte riportati dall'Hollywood Reporter in molti avrebbero ammesso di essere intenzionati a non votare Timothée Chalamet. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

