Di Maio ospite di Eastwest coffee per un nuovo protagonismo dell’Ue nel Golfo

Un rappresentante politico è stato ospite di una trasmissione chiamata “Eastwest coffee”, dove ha parlato di un maggiore ruolo dell’Unione Europea nel Golfo. Durante l’evento, si sono incontrate figure del settore pubblico e privato, con l’obiettivo di discutere di progetti importanti che richiedono collaborazione tra istituzioni e imprese private. La discussione ha evidenziato l’importanza di unire gli interessi di entrambi i settori per realizzare grandi iniziative.

Incontro tra pubblico e privato, tra istituzioni e impresa perché i grandi progetti si realizzano soltanto mettendo insieme l’interesse pubblico e l’impresa privata. Questo è il filo conduttore che unisce tutte le tappe di “Eastwest Coffee”, un appuntamento ormai rodato promosso da Eastwest, centro indipendente di ricerca, formazione e informazione ideato e diretto da Giuseppe Scognamiglio. Una tavola rotonda, composta sempre da persone diverse, viene radunata per approfondimenti su temi di geopolitica, attualità, finanza, istituzioni, e altro. L’ultimo appuntamento ha visto come ospite di eccezione, Luigi Di Maio, oggi rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

