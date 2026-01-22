Domani 23 gennaio splendido bacio della Luna a Saturno | a che ora e come vederlo in Italia

Domani, 23 gennaio 2026, il cielo offrirà un suggestivo spettacolo, con la Luna e Saturno che appariranno molto vicini tra loro. Poco dopo il tramonto, sarà possibile osservare questo spettacolare

Poco dopo il tramonto di venerdì 23 gennaio 2026 il cielo sarà impreziosito da uno spettacolare bacio celeste tra la Luna e Saturno. La compagna della Terra e il Signore degli Anelli duetteranno nel cielo occidentale per circa quattro ore e saranno visibili a occhio nudo da tutta Italia. Ecco a che ora e come vedere il fenomeno astronomico.🔗 Leggi su Fanpage.it

