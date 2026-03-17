Detraibilità Iva su auto aziendali telefoni e spese di rappresentanza | le novità del 2026

Nel 2026, la normativa sulla detraibilità dell’Iva riguarda ancora auto aziendali, telefoni e spese di rappresentanza, mantenendo le regole tradizionali. Le disposizioni attuali stabiliscono quali costi possano essere dedotti e quali no, senza apportare modifiche sostanziali rispetto agli anni precedenti. Il quadro rimane invariato, con le stesse condizioni applicate fino a ora.

La detraibilità dell’Iva di auto, telefoni e spese di rappresentanza, almeno per il 2026, continua a rimanere ancorata al consueto assetto normativo. Vige, infatti, ancora l’ articolo 9 bis del Dpr 63372, attraverso il quale sono state introdotte le limitazioni legate all’uso promiscuo di alcuni beni. Nel corso degli anni imprenditori e professionisti hanno iniziato a muoversi verso la mobilità green e, sovente, a lavorare da casa. Questo ha costretto i diretti interessati a classificare in modo rigoroso i beni che utilizzano per l’attività professionale, in modo da ottimizzare il carico fiscale e prevenire le sanzioni che, almeno ipoteticamente, potrebbero arrivare a seguito dei controlli automatizzati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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