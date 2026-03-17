Derby lombardo | Varesina e Castellanzese salvezza

Mercoledì 18 marzo alle 14:30, all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore, si svolgerà il derby lombardo tra Varesina e Castellanzese. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre nel Girone B della Serie D, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la salvezza. L’incontro vedrà di fronte due formazioni che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

Mercoledì 18 marzo alle ore 14:30, l’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore accoglierà lo scontro tra Varesina e Castellanzese, una sfida decisiva per il Girone B della Serie D. Due squadre con destini opposti si incontrano in un derby che non è solo una partita, ma uno spaccatura sociale ed economica nel cuore della Lombardia. I rossoblù arrivano da un percorso fatto di pareggii consecutivi contro avversari importanti come Pavia, Sondrio e Vogherese, mantenendo la serie senza sconfitte da cinque incontri. Al contrario, i neroverdi hanno raccolto tre vittorie nelle ultime quattro uscite, salendo a 35 punti e posizionandosi al tredicesimo posto, proprio sulla linea del playout. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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